10.05.2017 17:36:03

Annelerin kep fırlatma heyecanı

Altınordu Belediyesi ile Ordu Üniversitesi(ODÜ) işbirliği ile hayata geçirilen 'Üniversiteli Anneler' projesi ile eğitimlerini tamamlayan anne ve anne adayları cübbe giyerek kep fırlatma heyecanı yaşadı.Annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak amacıyla Altınordu Belediyesi ile Ordu Üniversitesi işbirliği ile iki ay önce 'Anne Üniversitesi' adı altında bir başlatılan çalışma sona erdi.Proje kapsamında anne ve anne adaylarına Ordu Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından insan ilişkileri ve iletişim, aile içi iletişimsizlik ve kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı konusunda bilinmesi gerekenler, çocuk gelişimi konusunda temel bilgiler, değerler eğitimi, kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri gibi çeşitli konularda eğitimi verildi.Anne ve anne adayları cübbe giyerek kep fırlattıGerçekleşen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan anneler için mezuniyet töreni düzenlendi. Ordu Üniversitesi Morfoloji Binasında düzenlenen 'Üniversiteli Anneler Mezuniyet Töreni'ne Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, rektör yardımcıları, öğretim görevlileri, birim müdürleri ve 'Üniversiteli Anneler' projesine katılım gösteren adayların aileleri katıldı. Düzenlenen törende cübbe giyerek kep atan anne ve anne adaylarının heyecanı gözlerden kaçmazken mutluluklarını ise aileleri ile paylaştılar.Başkan Tekintaş: "Üniversite sıralarından geçmek aile içi algıyı yükseltiyor"Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, annelik kavramının önemine vurgu yapan ve projenin yeni nesillerin yetişmesinde olumlu katkıları olacağını belirtti. Başkan Tekintaş, "Bu proje ilk gündeme geldiğinde hedefimiz yakaladığımız bir olumsuzluğun giderilmesi idi. Bu olumsuzluk Ordu ilinin boşanma oranlarında ön sırada yer almasıydı. Proje ile aile içerisindeki iletişimin kurulmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 hafta içerisinde özverili bir çalışma gerçekleştirildi ve bu 8 hafta içerisinde topluma bir mesaj verdik. Bu mesajda üniversite sıralarından geçmek aile içerisindeki algıyı yükseltiyor. Bu doğrultuda annenin evladına evladın annesine bakış açısı son derece değişiyor. Bu sebeple biz bu tür projelerimize üniversitemiz ile işbirliği içerisinde devam etmeyi düşünüyoruz. Proje de emeği geçen tüm ekibimize ve üniversitemize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.Yarılgaç: "Anneler yeni nesil yetiştiriyorlar"Düzenlenen törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, annelerin her şeyin merkezinde olduğunu belirtti. Anne ve anne adaylarının özverili bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Yarılgaç, "Anneler her şeyin merkezinde, çünkü anneler yeni nesiller yetiştiriyor. Çok güzel bir proje oldu, her şeyden önemlisi 8 hafta boyunca derslere katılım göstererek yeni bilgiler öğrenmeniz bizim için çok değerliydi. Ben tek tek hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.Demir: "Keyifli bir 8 hafta oldu"Anne ve anne adayları adına söz alan Ayşegül Demir mutluluklarını dile getirdi. 8 hafta boyunca tüm katılımcılar ile birlikte keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Demir, birçok alanda da önemli bilgiler elde ettiklerini sözlerine ekledi.Düzenlenen tören anne ve anne adaylarına diplomalarının verilmesi ve kep atma etkinliği ile sona erdi.