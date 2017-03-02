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Anneler kursta çocuklar kreşte
03.03.2017 09:28:05

Anneler kursta çocuklar kreşte

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen hanımlar lokallerinde verilen birbirinden farklı kurslar, bir yandan ev hanımlarının el becerilerini geliştirirken diğer yandan da meslek sahibi olmalarına imkan sağlıyor. 3-6 yaş arasında çocuğu olan kadınlar kursta eğitim alırken, çocukları da aynı binada ücretsiz olarak öğretmen eşliğinde anaokuluna hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen hanımlar lokallerinde verilen birbirinden farklı kurslar, bir yandan ev hanımlarının el becerilerini geliştirirken diğer yandan da meslek sahibi olmalarına imkan sağlıyor. 3-6 yaş arasında çocuğu olan kadınlar kursta eğitim alırken, çocukları da aynı binada ücretsiz olarak öğretmen eşliğinde anaokuluna hazırlanıyor.

Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de belediye tarafından hayata geçirilen Hanım Lokalleri bayanları meslek sahibi yaparken, lokallerde açılan birbirinden farklı kurslar bayanların büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Yunusemreli kadınlar bir yandan meslek sahibi olurken bir yandan da sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyor. Yunusemre Belediyesi Topçuasım Mahallesi Hanımlar Lokalinde açılan 18 farklı kursta yaklaşık bin 500 kadın eğitim görürken bu sayının akşam kurslarının açılmasıyla birlikte yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. İngilizce'den bilgisayara, diksiyondan fotoğrafçılığa, iğne oyasından ahşap boyamaya, Kur'anı Kerim'den zumba platese kadar farklı kursların yer aldığı hanımlar lokaline katılan bayanlar verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.

Spor ve iğne oyası bir arada

İğne oyası kurslarına yaklaşık 8 aydır devam ettiğini belirten kursiyer Ayşe Alan, "Daha önce spora geliyordum. Şimdi hem spor hem de iğne oyası kursuna geliyorum. Hanımlar olarak çok memnun ve mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada iğne oyası yapıyoruz. Şu an için kendimize bir üretim yapıyoruz ama inşallah ileride dışarıya dönük bir şeyler de yapacağız" diyerek ürettiklerini satıp aile bütçesine de katkı sağlamak istediğini ifade etti.

77 yaşında Kur'anı güzel okumak için kursa geliyor

Kur'anı Kerim kursuna katılan ve önümüzdeki günlerde 78 yaşına girecek olan Birsen Demir, "Ben iyi kötü Kur'anı Kerim okuyordum ama hatalarım vardı. Onları düzeltmek için buraya geldim. Şimdi tecvit öğretiyorlar. Hocamıza ben tecvit öğrenemem dedim 'Olsun öğrenebildiğin kadar' diyerek bana büyük bir cesaret veriyor. Ben onun için buraya geliyorum. Bana cesaret vermese gelmem" dedi.

Topçuasım Mahallesi'ndeki Hanımlar Lokaliyle ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, "Topçuasım Mahallesi'ndeki kursiyer sayımız hafta içi sabah 08.00 ile 17.00 arasındaki kursiyer sayımız bin 500'ü aşan bir sayıda. Önümüzdeki günlerde talebin yoğun olmasından dolayı orada akşam kurslarına da başlıyoruz. Bayanlarımıza bu noktada destek olmak istiyoruz orada çalışan bayanlarımız da var çünkü. Bununla birlikte 18'i aşan kursumuz var. Onlardan talep geldiği sürece biz bu noktada çalışmalarımızı hem büyüteceğiz hem de hızlandıracağız" diye konuştu.

En büyük ilgi spora

Yunusemre Belediyesi olarak 8 mahallede hanımlar lokali açtıklarını ve bu sayıyı yükseltmeyi planladıklarını kaydeden Uygur, "8 mahallemizde hanımlar lokalleri açtık, çocuk kültür merkezleri oluşturduk aynı zamanda kreşlerimiz var. Bununla birlikte hanımlar lokallerimize büyük bir ilgi var. Bayanlarımız inanılmaz derecede oradaki çalışmalardan memnun. Özellikle kursiyerlerimizin katılımıyla açmış olduğumuz kurslar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmen desteğiyle açmış olduğumuz kurslar. Çok büyük bir talep görüyor. Bu noktada olmazsa olmazımız spor. Zumba ve plates derslerimize yoğun ilgi var. Aletli cimnastik tarzında da çalışmalarımız var. Bununla birlikte tıbbi sekreterlik kurslarımızdan başlayarak, İngilizce kursu, diksiyon kursu, Kur'anı Kerim kursundan tutun da okul öncesi öğretmenlik kursundan aile danışmanlığı eğitimlerine kadar bayanlarımız birçok alanda eğitim alıyorlar" şeklinde konuştu.

Üretirken arkadaşlık kuruyorlar

Bayanların üretmeyi çok sevdiğine dikkat çeken Uygur şunları söyledi:

"Üretirken, dostluklar, arkadaşlıklar kuruyorlar orada. Özellikle ahşap boyama, iğne oyası kurslarımızda bayanlarımız üretmiş oldukları ürünleri kendi oluşturmuş oldukları sosyal medya üzerinden ya da çevresindeki tanıdıklarına satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Önümüzdeki günlerde bahar ayında inşallah onlara bir pazar yeri imkanı gerçekleştiriyoruz. Bu pazar yerinde de üreten bayanlarımız üretmiş oldukları o güzel ürünleri halka satışa sunacaklar. Bununla birlikte inşallah kadınlarımızın sosyal anlamda daha güçlü olmaları adına çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Çocuklara ücretsiz kreş

Kurslara katılan bayanların eğitim alırken 3-6 yaş arasındaki çocuklarının da aynı binada açılan kreşlerde anaokuluna hazırlandığını kaydeden Uygur, "Lokallerimize gelen bayanlarımızın çocuklarına kreş, anaokulu öncesi eğitim öğretim veriliyor. Bizim kurslarımız ücretsiz hem kreş eğitimimiz ücretsiz hem de diğer faaliyetlerimiz. Sadece spor alanında aidiyet duygusunu oluşturmak adına çok küçük bir miktar talep ediyoruz. Çünkü bayanlarımızdan sporlarımıza oldukça fazla talep var" dedi.

Yeni lokaller açılacak

"Yıl sonuna kadar inşallah çeşitli mahallelerimizde hanımlar lokallerimizi açacağız" diyen Uygur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü çok büyük bir talep var. Biz oralara artık aile yaşam merkezleri diyoruz hanımlar lokali olarak da sınırlamak istemiyorum. Yunusemre ilçemiz Manisa'nın 17 ilçesi içindeki en büyük ilçesi. Sanayi, öğrenci ve tarım şehri olması, gelişime çok müsait bir ilçe olması nedeniyle inşallah önümüzdeki günlerde çeşitli mahallelerde kurslarımızı açmaya devam edeceğiz. Sayın başkanımızın da bu konuda gereken projeleri hayata geçmek üzere. Bunları da önümüzdeki günlerde paylaşacağız."
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