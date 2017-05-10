10.05.2017 16:25:06

'Anneler Günü yerli çiçekçilere yarayacak'

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı Başaran:- 'Anneler Gününün yerli çiçek üreticilerine ve çiçek mağazalarına canlılık getirmesini bekliyoruz'

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, Anneler Gününün yerli çiçek üreticilerine ve çiçek mağazalarına canlılık getirmesini beklediklerini bildirdi.

Anneler Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Başaran, bütün annelerin Anneler Gününü en içten dileklerle kutladığını ifade etti.

Özel günlerde daima talep artışı yaşandığına işaret eden Başaran, şunları kaydetti:

"Ama kültürel yapımız nedeniyle anneye verilen önem ve değer neticesinde pek çok insan bu özel gün dolayısıyla annesine bir hediye sunma arzusu taşıyor. Genellikle de bu hediyenin tercihi çiçekten yana oluyor ve hediyeler çiçeğin yanında alınıyor. Çünkü çiçeksiz bir anneler günü düşünülemez.

Cennetin ayakları altına serildiği çok değerli bir varlıktan, anneden bahsediyoruz. Çiçekler kadar güzel olan annelerimize hediye olarak çiçek vermek isteği her zaman ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Anneler Gününde çiçek satışlarında ciddi artış yaşanıyor. Türkiye Çiçekçiler Birliği olarak Anneler Gününün yerli çiçek üreticilerine ve çiçek mağazalarına canlılık getirmesini bekliyoruz."





- "Hazırlıklarımızı tamamladık"





Başaran, TÇB olarak satışın artacağını göz önünde tuttuklarını ve Türkiye genelindeki üyelerine bu konuda vatandaşların talebini en iyi şekilde karşılayabilmeleri adına gerekli hazırlıklarını tamamlaması konusunda bir takım önerilerde bulunduklarını belirtti.

Şu anda sektörün, özellikle de üyelerinin bu talebi rahatlıkla karşılayacak şekilde hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Önceden sipariş vermek ve son güne bırakmamak da önemli, çünkü son gün verilen siparişler genellikle yoğunluk nedeniyle sorun oluşturabiliyor. En azından birkaç güç önceden siparişler oluşturulursa pazar günü sıkıntı yaşanmayacaktır. İnsanlarımız çiçek satın alırken; çiçeği gerçek çiçekçiden satın alsınlar. Böylelikle kötü sürprizlerle karşılaşmamış olurlar. Ayrıca TÇB'nin çatısında kurulan online satış sitemiz Çiçek Filosu'nu da bu konuda tavsiye edebilirim."





- "Ekonomide kısmi de olsa bir canlanmaya neden olacaktır"





Başaran, özel günlerde çiçek satışlarında yaşanan artışın, Anneler Gününde çiçek yelpazesinin kategorilerini genişlettiğini aktardı. Çiçek yelpazesinin anneler gününde tek bir çeşit üzerinden değil çok daha çeşitli olduğuna dikkati çeken Başaran şu açıklamalarda bulundu:

"Örneğin saksı çiçeğinde; Orkideler, Ortancalar, Kalanşolar, Menekşeler, Teraryum, Bonsai, Mandalina, Kumkuat, Antoryum, Guzmanya, Menekşeler en çok tercih edilenlerdir. Vazoluk ve buket çiçeklerde ise lilyum, gül, papatya, kır çiçekleri bu mevsimde en çok tercih edilenlerden. Türkiye'de bahar ayında yerli çiçek üretiminde ciddi artış söz konusu. Anneler Gününün bahar ayında olması ve bu dönemde ülkemizde yerli çiçek üretiminin artışı yerel üreticilerimize dikkatİ çekici oranlarda destek sağlamakta. Anneler Günü ekonomide kısmi de olsa bir canlanmaya neden olacaktır."