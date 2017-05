09.05.2017 10:06:56

Anneler günü öncesi anaokulu öğrencilerinden annelerine sürpriz

Özel Bil Koleji tarafından yapılan organizasyonda anaokulu ve kreş öğrencileri annelerine sürpriz yaparak düzenlenen programda hediye verdi.

Özel Bil Koleji tarafından yapılan organizasyonda anaokulu ve kreş öğrencileri annelerine sürpriz yaparak düzenlenen programda hediye verdi.Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan organizasyonda konuşan Bil Okulları İlkokul Müdüresi Nur Tiryakioğlu, annelik duygusunun üst düzeyde yaşandığı dönemlerde yavrularının anneleri için hazırlandıklarını söyledi.Çocuğun başarısında en büyük etkenin okulda aldığı bilgi ve eğitimin aile tarafından okul sorası yaşantısında da desteklenmesi gerektiğini belirten Okul Müdüresi Nur Tiryekioğlu, çocuk başarısının sadece sınavlarla ölçülemeyeceğini anlattı.Annelik duygusunun her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, "Annelik bir güven, sevgi, fedakârlık, sabır her şeyi bir arada bulundurur. Anne ve kızları gibi anne ve oğulları da birlikteliğinin ve çocuğun başarısında gelişimin en önemli etkenidir.Çocuklarınızın başarısına hep birlikte ortak olmaktayız. İnşallah onların başarısı bizleri onurlandırdığı gibi sizleri de gururlandırır. Evlatlarımızın başarısının sürekliliği için okuldan aldıkları her şeyin sizler tarafından da destekleniyor olması en büyük temennimdir."dedi.Anaokulu ve kreş tarafından hazırlanan okuma bayramı ve anneler günü sürprizi programında çocuklarının gösterilerini izleyen aileler sahneye çağrılarak çocuklarının da ellerinden hazırlanan hediyeleri aldı.