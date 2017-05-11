11.05.2017 15:10:57

Anneler Günü'ne özel binicilik yarışması

Başkent Binicilik Kulübü ile Türkiye Binicilik Federasyonunun ortak organizasyonunda, hafta sonu 'Anneler ve Çocukları Binicilik Engel Atlama Yarışmaları' yapılacak

Başkent Binicilik Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ile ortaklaşa, Anneler Günü'ne özel yarışma düzenleyecek.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Tülin İpek Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü kapsamındaki Anneler Günü ve Bahar Kupaları'nda, bu yıl 4. kez "Anneler ve Çocukları Binicilik Engel Atlama Yarışmaları"nın düzenleneceğini dile getirdi.

Daha önceki senelerde üç kuşağın da bir arada yarıştığı kupalarda, bu yıl da eğlenceli ve kıyasıya bir rekabete tanıklık edileceğini belirten Şahbaz, "Yarışmalar 13-14 Mayıs'ta yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak organizasyon boyunca tesisimize girişler ücretsiz olacak. Tüm Ankaralıları, anneleri ve büyükanneleriyle bu keyifli yarışmaları izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Biniciliğin, her yaşta, canlı bir varlıkla yapabilen tek spor olduğunu vurgulayan Şahbaz, "Şehirleşmenin ve betonlaşmanın içerisinde unuttuğumuz aile kavramını, bu özel etkinliklerle yeniden hatırlamak, senede birkaç hafta sonu da olsa topluca organizasyonlarda 3 nesli de bir arada görmek, bizleri çok mutlu ediyor. Her kategoride binicilerin atlarıyla kıyasıya yarıştığı şöleni izlemek için, herkesi Gölbaşı'ndaki Başkent Binicilik Kulübü'ne bekliyoruz." diye konuştu.