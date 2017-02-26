27.02.2017 12:43:45

Anne ve bebeğini itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan dumandan etkilenen anne ve bebeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan dumandan etkilenen anne ve bebeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen anne ve bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan ve evde maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.