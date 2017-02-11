11.02.2017 16:16:21

Anne ve baba adaylarına sağlıklı beslenme eğitimi

EDİRNE (İHA) â€' Edirne'de özel bir hastane, Edirne Belediyesinin de destekleriyle anne adaylarına 'Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme' konulu eğitim verdi. Eğitimde konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hamilelikte beslenmenin önemine dikkat çekerek, Edirne Belediyesi olarak halk sağlığını çok önemsediklerini söyledi.

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EDİRNE (İHA) â€" Edirne'de özel bir hastane, Edirne Belediyesinin de destekleriyle anne adaylarına 'Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme' konulu eğitim verdi. Eğitimde konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hamilelikte beslenmenin önemine dikkat çekerek, Edirne Belediyesi olarak halk sağlığını çok önemsediklerini söyledi.Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitime Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Uzman Doktor Selda Akal, Uzm. Dr. Rucinan Ergün, Uzm. Psikolog Bahar Şenveli ile anne ve baba adayları katıldı.Edirne Belediyesinin halk sağlığı için çeşitli çalışmalara imza attığını ifade eden Tanrıkulu, bu konuda çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.Hamilelere yönelik eğitim çalışmalarının da önemine değinen Tanrıkulu, "Sağlık konusunda çok fazla fikir sahibi oluyoruz. İnternetle birlikte herkes her şeyi biliyor. Ama bunların ne kadarı doğru, ne kadarı gerçek, ne kadar bilimsel olduğunu konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Sağlıkla ilgili bilgiler doğru kişiler tarafından verilmeli, bu nedenle bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Ailelerin bazen doğru bilinen yanlışları empoze ederler. Ailelerimizi ve bizden büyükleri kırmayalım ama sağlıklı ilgili bilgileri doğru kişiden alalım. Bir toplumun sağlığını hasta olmamasını sağlayarak ileriye götürebilirsiniz. Sadece ellerimizi düzenli yıkayarak, salgın hastalıkların yüzde 60'ından korunabiliriz" diye konuştu.Jinekolog Uzman Doktor Selda Akal, hamilelikte beslenme konusunda anne ve baba adaylarına bilgiler verdi. Gebe kadın ile gebe olmayan kadın arasında farkın 300 kalori olduğunu anlatan Akal, "Bu fark ise bir öğünde birkaç kaşık fazla yiyerek kapanacak bir farktır. Önemli olan kilo almak değil, gereken maddeleri yeterli ve dengeli almaktır. Lütfen büyüklerimizin 'Sen iki canlısın, yemen lazım' söylemlerine kapılıp, aşırı yemek yemeyin. Bu hem sizin hem de bebeğiniz sağlığına zarar verir" dedi.Diyetisyen Uzm. Dr. Rucinan Ergün, hamilelikte sağlıklı beslenme konusunda anne ve baba adaylarına detaylı bilgiler verdi.