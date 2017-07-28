28.07.2017 17:45:37

Anne ve 4 yaşındaki kızına tır çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve 4 yaşındaki kızına tır çarptı. Kazada tırın çarptığı kadın hayatını kaybederken, kızı ise yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir çevreyolu Otogar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik lambalarının bulunduğu kavşakta 47 yaşındaki Necla Avcu, 4 yaşındaki kızıyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Kemalpaşa yönünden gelen Uğur S.T. idaresindeki 35 HRE 60 plakalı tır, Avcu ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı tırın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Avcu'nun hayatını kaybettiğini, 4 yaşındaki kız çocuğunun ise hayatta olduğunu belirledi. AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Avcu'nun cansız bedeni ise savcılık incelemesin ardından AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, trafik lambalarında meydana gelen kazada kimin kusurlu olduğu yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacakken, tır sürücüsü Uğur S.T. gözaltına alındı.