10.05.2017 17:51:40

Anne üniversitesinden mezun olmanın sevincini yaşadılar

Ordu Üniversitesi ve Altınordu Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen 'Üniversiteli Anneler' projesi ile eğitimlerini tamamlayan anne ve anne adayları cübbe giyerek kep fırlatma heyecanı yaşadı- ODÜ Rektörü Prof. Dr. Yarılgaç:'Anneler her şeyin merkezinde, çünkü anneler yeni nesiller yetiştiriyor'- Altınordu Belediye Başkanı Tekintaş:'Proje ile aile içerisindeki iletişimin kurulmasına yön

Ordu Üniversitesi ve Altınordu Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen "Üniversiteli Anneler" projesi ile eğitimlerini tamamlayan anne ve anne adayları cübbe giyerek kep fırlatma heyecanı yaşadı.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak amacıyla Ordu Üniversitesi iş birliği ile 'Üniversiteli Anneler' projesini hayata geçirdi.

Yaklaşık iki ay süren projede anne ve anne adaylarına Ordu Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından, insan ilişkileri ve iletişim, aile içi iletişimsizlik ve kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı konusunda bilinmesi gerekenler, çocuk gelişimi konusunda temel bilgiler, değerler eğitimi, kitle iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri gibi çeşitli konularda eğitimi verildi.

Gerçekleşen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan anneler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen 'Üniversiteli Anneler Mezuniyet Töreni'ne Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, rektör yardımcıları, öğretim görevlileri, birim müdürleri ve projesiye katılım gösteren adayların aileleri katıldı.

Düzenlenen törende cübbe giyerek kep atan anne ve anne adaylarının heyecanı gözlerden kaçmazken mutluluklarını ise aileleri ile paylaştı.



Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç burada yaptığı konuşmada, anne ve anne adaylarının özverili bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Anneler her şeyin merkezinde, çünkü anneler yeni nesiller yetiştiriyor. Çok güzel bir proje oldu, her şeyden önemlisi 8 hafta boyunca derslere katılım göstererek yeni bilgiler öğrenmeniz bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

Tekintaş ise annelik kavramının önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu proje ilk gündeme geldiğinde hedefimiz yakaladığımız bir olumsuzluğun giderilmesi idi. Bu olumsuzluk Ordu ilinin boşanma oranlarında ön sırada yer almasıydı. Proje ile aile içerisindeki iletişimin kurulmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 hafta içerisinde özverili bir çalışma gerçekleştirildi ve bu 8 hafta içerisinde topluma bir mesaj verdik. Bu mesajda üniversite sıralarından geçmek aile içerisindeki algıyı yükseltiyor. Bu doğrultuda annenin evladına evladın annesine bakış açısı son derece değişiyor. Bu sebeple biz bu tür projelerimize üniversitemiz ile işbirliği içerisinde devam etmeyi düşünüyoruz."

Anne ve anne adayları adına söz alan Ayşegül Demir ise konuşmasında mutluluklarını dile getirdi.



