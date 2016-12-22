22.12.2016 19:53:21

Anne Suriye, oğlunu Suriye'de şehit verdi

KAYSERİ (İHA) â€' Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesinin adının da Suriye olduğu öğrenildi.

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KAYSERİ (İHA) â€" Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesinin adının da Suriye olduğu öğrenildi.Fırat Kalkanı Harekatı'nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla Suriye'de El Bab bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi Argıncık Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberin ardından yakınları da eve akın etti. 10 kardeşin 8'incisi olan bekar Osman Çelik'in acılı annesinin adının Suriye olduğu öğrenildi.5 aydır Zincidere Komando Tugayında uzman çavuş olarak görev yapan ve geçici görevle Suriye'ye giden Şehit Uzman Çavuş Osman Çelik, yarın Cuma namazına müteakip Kayseri Kalem Kırdı Camiinden son yolculuğuna uğurlanacak.