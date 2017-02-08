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Anne adaylarına Büyükşehir'den süt
08.02.2017 15:33:22

Anne adaylarına Büyükşehir'den süt

Anne adaylarının gebelikleri boyunca ihtiyaçları olan 24 litrelik süt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katılımı ile Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Balıkesir'deki 5 bin anne adayına toplamda 120 bin litre süt dağıtımı yapılacak.

Anne adaylarının gebelikleri boyunca ihtiyaçları olan 24 litrelik süt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katılımı ile Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Balıkesir'deki 5 bin anne adayına toplamda 120 bin litre süt dağıtımı yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan anne adaylarına süt dağıtım projesine ortak oldu. Balıkesir'de her yıl yaklaşık 5 bin anne adayına ücretsiz olarak 24'er litre süt dağıtımı için düzenlenen protokol imza töreni Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Murat Yeşilbaş, Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak, süt üreticileri birlikleri, meclis üyeleri ve daire başkanlarının katılımı ile Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi protokol ile bir yılda 120 bin litre süt dağıtımı gerçekleştirecek.

5 bin gebeye süt dağıtılacak

İmza töreni öncesi Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak, proje hakkında bilgiler verdi. Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan protokol ile gebelere süt temin edileceğini ifade eden Budak, "Balıkesir'de yılda ortalama 12 bin gebemiz olmakta. Bu süreçte biz 1. Basamakta özellikle Aile Hekimliği vasıtası ile dört izlem yapıyoruz. Bu izlemde gebelerimize bilgi veriyoruz. Gebelik sürecine bağlı olarak vücudun bazı ihtiyaçları oluyor. Biz 4. aydan itibaren gebelerimize aynı zamanda D vitamini de veriyoruz. Hem anne ve bebek sağlığı açısından bunu ilaç ile takviye ediyoruz. Bu proje ile ilaç takviyesi yanında gebelere süt içirerek vermek istiyoruz. Balıkesir'de yaklaşık 5 bin gebeye bunu uygulamak istiyoruz. Bu çok önemli bir proje. Gebelerin yarısını karşılıyor" diye konuştu.

Başkan Uğur: "Anne adaylarına 24'er litre süt vereceğiz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Vali Ersin Yazıcı'nın tavsiyesi ile bu projeye başladıklarını söyledi. Vali Yazıcı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı süreçte aynı projeyi uyguladığını belirten Uğur şöyle konuştu:

"Sayın Valimizin belediyecilik deneyimi bizlerden çok fazla. Kocaeli'de uygulanmış olan gebelere süt verilmesi projesini bizlere tavsiye ettiler. Bizde bu tavsiye üzerine bu projeye başladık. Süt hamile kadınlarımız için, gelecek nesil ve gençlerimiz için çok önemli. Bizde bunu memnuniyetle karşıladık. Bugün bir protokol imzalayacağız. Balıkesir'de 12 bin doğum oluyor. Biz gelir düzeyi düşük kesime, 5 bin hamile kadına, 4 defa 6'şar litre 24 litre hamileliği boyunca süt vereceğiz. Halk Sağlığı Merkezine hamile kadınlarımız mutlaka gitsin. Hem sağlıklı bir hamilelik dönemi ve çocuğun sağlığı önemli. Balıkesir süt üretiminde önde gelen illerden yılda 1 milyon tona yakın üretim var. Süt üreticisini de desteklemek istiyoruz. Yılda 120 bin litre gibi sütü üreticimizden alacağız. Hem sağlık hem de süt üreticisine destek sağlıyoruz."

Vali Yazıcı: "Tüm gebelerimizi takibe alalım istiyoruz"

İmza töreninde son olarak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı söz alarak projenin önemine vurgu yaptı. Güzel bir proje için bir araya gelindiğini ifade eden Yazıcı, "Sağlık Bakanlığımız gebelik takibi konusunda titiz çalışıyor. Buna rağmen takibe alamadığımız gebelerimiz de olabiliyor. Kocaeli'de denedik bu kesime bu yolla ulaşabilmenin etkili olduğunu gördük. Tüm gebelerimizi takibe alalım istiyoruz. Doğumdan sonra da bebekleri takibe alıyoruz. Dolayısı ile Türkiye çok şükür bebek ölümlerinin çok azaldığı bir ülke. Balıkesir olarak da Türkiye'nin en güzel ve kaliteli sütünün üretildiği şehirde böyle bir projeye Büyükşehir Belediyesi'nin girişmiş olmasından mutluyuz. Gebelerimize bu sütü almaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Başkan Ahmet Edip Uğur, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Murat Yeşilbaş, Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak tarafından protokol imzalandı.

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