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Anlayan: 'Satışı yapılacak yerler yeni binayı amorti edecek'
20.02.2017 17:19:45

Anlayan: 'Satışı yapılacak yerler yeni binayı amorti edecek'

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, satışı yapılacak iş yerleri ve ofisler ile belediye bütçesinden hiçbir harcama yapmadan yeni hizmet binalarını yaptırabilme imkanı bulmuş olacaklarını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, satışı yapılacak iş yerleri ve ofisler ile belediye bütçesinden hiçbir harcama yapmadan yeni hizmet binalarını yaptırabilme imkanı bulmuş olacaklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Anlayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Anlayan'a Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Belediye Başkan Yardımcılar Muharrem Aktepe ve İbrahim Eroğlu ile Ordu büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve teknik ekip eşlik etti.

Hüseyin Anlayan yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, belediye hizmet binasında inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla yerinde incelemeler yaptık. Büyüklük olarak da gerçekten adına yakışır şekilde bir proje ortaya çıkacak. Yerin altında komple bir kapalı otopark yapıyoruz ki hem başta belediye çalışanlarımıza hem çevre iş yerlerimize hem de vatandaşımıza hizmet verecek. Yeni belediye binamız mevcut belediye binamızın iki katı büyüklüğünde. Bu binayı amorti edecek şekilde projenin içerisinde satışı yapılacak iş yerleri ve ofislerimiz olacak. Bu vesile ile de inşallah belediyemiz bütçesinden hiçbir harcama yapmadan bu belediye hizmet binamızı kendisine yaptırabilme imkanı bulmuş olacağız" dedi.

"Ofis ve dükkan almak isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarına başlasın"

Vatandaşların yeni belediye hizmet binası bünyesindeki ofis ve dükkanların satışlarının ne zaman yapılacağını kendisine sorduklarını ifade eden Başkan Anlayan, "Biz şu anda kaba inşaatımızın bitmesini bekliyoruz. Tamamen dükkanlar ve ofislerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. İnşallah Mayıs ayı sonuna kadar binamızın tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Sonrasında iç tefrişatı devam edecek ama kaba inşaat dükkanlar ve ofisler ortaya çıktıktan sonraki aşamada satışları yapacağız. Buradan ofis almak isteyen, dükkan almak isteyen vatandaşlarımıza şimdiden hazırlıklarınızı yapın diye de ilan ediyoruz. Bu, imkanı olan herkesin alabileceği şartlarda bir ihale olacak. 2018 yılının ikinci yarısında da inşaatı tamamen bitirerek mevcut belediyemizi buraya taşıyarak hizmet vermesini öngörüyoruz" diye konuştu.
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