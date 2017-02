27.02.2017 15:56:09

'Anlatılan Senin Hikayendir' Maltepe'de sahnelendi

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, "Anlatılan Senin Hikayendir" isimli tek kişilik oyunuyla, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.Sahnelendiği şehirlerde büyük ilgi gören oyun, Maltepe Belediyesinin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluştu. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği iki perdeli müzikli oyunda Levent Üzümcü, Anadolu insanının öykülerine yer verdi. "Bir insanı tanımak, onun hikayesini bilmektir" diyen Üzümcü, "Her birimizin hikayesi farklı, her birimiz başka iklimlerin çocuklarıyız. Her birimiz başka hayatlar yaşıyoruz doğru. Ama içimizdeki ses diyor ki biz birbirimizin yabancısı değiliz" seklinde konuştu.İnsanlığı, dayanışmayı, kardeşliği ve umudu anlatan oyunun müzik direktörlüğünü, Oktay Köseoğlu gerçekleştirdi. Usta oyuncu anlattığı öykülerle izleyiciyi kimi zaman hüzünlendirirken, kimi zamanda güldürdü. İnteraktif bir oyunla izleyicinin karşısına çıkan Üzümcü, izleyicileri de oyuna dahil etti.