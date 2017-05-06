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Ankilozan Spondilit hastalığının, en önemli bulgusu bel ağrısı
06.05.2017 19:32:32

Ankilozan Spondilit hastalığının, en önemli bulgusu bel ağrısı

Girne'de 10. Anadolu Romatoloji Günleri kapsamında düzenlenen toplantıda Ankilozan Spondilit hastalığının bulguları konuşuldu.

Girne'de 10. Anadolu Romatoloji Günleri kapsamında düzenlenen toplantıda Ankilozan Spondilit hastalığının bulguları konuşuldu.

Türkiye Romatoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı tarafından, Girne'de 10. Anadolu Romatoloji Günleri kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, Eş Başkan Prof. Dr. İhsan Ertenli , Doç. Dr. Ömer Karadağ ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. İhsan Ertenli, her yıl mayıs ayının ilk Cumartesi gününün Dünya Ankilozan Spondilit (AS) günü olduğunu belirterek, hastalığın bel ağrısı ile kendini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ertenli, "Bugün 6 Mayıs Cumartesi bütün dünyada Ankilozan Spondilit Günü olarak çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir gün. Biz de Türkiye Romatoloji Derneği olarak bugün de Ankilozan Spondilitin önemi hakkında bilgilendirme yapmak gereğini duyduk" ifadesini kullanarak "Ankilozan Spondilit halk arasında iltihaplı omurga romatizması dediğimiz hastalık. Erken teşhis edilmezse omurgada kalıcı hasara yol açabilmekte. Bu hastalıkta, omurgada yeni kemikler oluşarak omurganın tamamının hareketsiz hale gelmesine yol açmaktadır." dedi.

"Ankilozan Spondilit erken teşhis edildiği zaman, günümüzde bu gidişi engellemek mümkündür. Çok etkili tedavi seçenekleri var elimizde." diyen Prof. Dr. Ertenli, sözlerine şöyle devam etti: "Her Ankilozan Spondilit olan başına çok kötü şeylerin geleceğini düşünür. Aslında bu doğru değildir. Hastalığın yalnızca küçük bir kısmında sıkıntı yaşarız. Sıkıntı yaşamamak için hastalığın erken teşhisi önemlidir. Aynı zamanda bu halde kalkan hastalar, sabah bellini hareket ettirmekte zorluk çekerler ve tutukluk olur. Bu tutukluk bir müddet sonra açılır. Çok etkili ilaçlarımız var."

Omurgada geri dönüşümü olmayan değişikliklerin ortaya çıkmasından sonra ilaçlarla bunu geri döndürmenin söz konusu olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ertenli, "Ama hastalarımız rahat olsunlar. Bu bulgulara sahip hastalar zaman geçmeden bir romotoloğa başvursunlar. Günümüzdeki etkili tedavi seçenekleriyle hastalığın kötü gidişini engellemek tamamen mümkündür" diye konuştu.

"Her bel ağrısı Ankilozan Spondilit değildir"

Prof. Dr. Sedat Kiraz ise erkeklerde kadınlardan daha sık görülen Ankilozan Spondilit (AS) hastalığına dikkat çekerek, "Aslında Ankilozan Spondilit en önemli bulgusu bel ağrısı. Bir kişi hayatının bir döneminde bel ağrısı ile karşı karşıya kalıyor, bel ağrısı şikayetiyle geliyor. Ama ben her bel ağrısı Ankilozan Spondilit değildir. Ankilozan Spondilitin bel ağrısının kendine özgü bazı bulguları vardır." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kiraz, açıklamasına şöyle devam etti: "Bunlardan en önemlisi gece yatıldığında ağrının ortaya çıkması, ağrının sabaha karşı hastayı uykudan uyandırması ve sabah kalkıldığında yaklaşık yarım saat bir saat hastanın belini hareket ettirememesidir. Bu hastalığın ortalama başlangıcı genellikle 25 yaş civarındadır. Eğer bu yaş civarında başlayan uzun süredir devam eden egzersizleri, hatta yan istirahatte artan bir bel ağrısı ile karşı karşıya iseniz Ankilozan Spondilit olabilirsiniz. Hemen bir romatolog başvurmanız sizin için faydalı olur."

"Eğer bel ağrısı 40 yaşından önce başladıysa ve 3 aydan uzun sürüyorsa burada iltihaplı ve romatizmasına bağlı bir ağrının olabileceğini mutlaka aklına gelmesi gerekir." vurgusu yapan Prof. Dr. Kiraz, "Bu ağrının en önemli özelliği hareketle azalması, uzun süre istirahat etmekte artmasıdır. Eğer bir ağrı gece yatınca oluyorsa, sabaha karşı özellikle artıyorsa; gece bazen hastayı uykudan uyandırıyorsa, sabah kalkıp hareket etmekte ağrıları azalıyorsa iltihaplı bel romatizmasına bağlı bir ağrı olabileceği mutlaka akla gelmesi gerekir. Bu hastalığa bağlı ağrının bir diğer önemli özelliği de bazen sağ kalça bazen sol kalça ağrıları vurabilmesidir. Yani yer değiştiren kalça ağrısı olabilmesidir." ifadesini kullandı.

"İlk öğrendiğimde psikolojim bozuldu"

Profesyonel dansçı ve AS hastası olan Serkan Polat, 16 yaşından itibaren vücudunda ağrıların olduğunu anlatarak, özellikle bel ağrısı yaşadığını söyledi. Konservatuarda dans bölümünde eğitim aldığını aktaran Polat, uzun süre tanı konulmaya çalışıldığını belirtti. Polat, ağrıdan geceleri uyumakta zorlandığını ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "16 yaşında ağrılarım başladı. Ankilozan Spondilit ile yola çıktım ama 16 yaşından 27 yaşına kadar bir teşhis konulamadı. Sultans of the Danse da yer aldım. Kasığımdan sakatlandım ve MR'da kalça kemiğimdeki ağrılar üzerine konuştuk. Tetkikler sonrasında AS hastası olduğum belirlendi. İlk öğrendiğimde psikolojim bozuldu. Tedaviye başlandı. Bugün 10 sene oldu. Yüzüyorum, hayatıma dikkat ediyorum. Şu anda gayet iyiyim"

Girne'de, 3-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10. Anadolu Romatoloji Günleri kapsamında 11 panel, 15 konferans düzenlenerek, 500 kişinin katılımıyla 131 konuşmacı yer aldı.
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