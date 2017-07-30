30.07.2017 19:05:05

Ankara Valisi'nden 'Suriyeli' uyarısı!

Ankara Valisi Ercan Topaca, halkı Suriyelilere karşı kışkırtmak için sokaklarda dolaşan ajanların olduğunu söyledi.

"SURİYELİLERE MAAŞ BAĞLANMADI"

Altındağ ve Mamak'ta yaptıkları toplantılarda, bir vatandaşın "Suriyelilere neden maaş bağlanıyor?" sorusu sorduğunu ifade eden Topaca, "Devletimizin Suriyelilere bir maaş bağladığı yok. Vatandaşlarımızda öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kasıtlı olarak oluşturulmaya çalışılan bir algı. Hukuken de mümkün değildir. Sadece ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından kişi başına verilen bir ücret söz konusu. Ama bunun kaynağı devletimiz değil. Kaldı ki bu yardım da tüm Suriyelileri kapsamıyor. Muhtarlarımızdan istirhamımız, bu tür konular bir şekilde gündeme geldiğinde vatandaşlarımıza anlatmanızdır." sözlerini kullandı.

"Eğitim çağına gelmiş her Suriyeli çocuğun okullara alındığını" aktaran Topaca, "bu çocukları iyi birer insan olarak yetiştirip, insanlığa kazandırmanın kendilerinin de görevi olduğuna" değindi.

"SEKİZ KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ"

"Son dönemde Yenimahalle, Mamak ve Altındağ ilçelerimizde yaşanan sorunların arkasında mahallelerimizin içine kadar gelip dolaşarak halkımızın arasına fitne sokmaya çalışan yabancı ajanlar ve misyonerler var" şeklinde konuşan Topaca şunları söyledi:

"Bunları iyi teşhis edelim, gerekirse polisimize, jandarmamıza, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ihbar edelim ve biz de gereğini yapalım. Geçen hafta içerisinde Suriyelilerin yoğun olduğu Altındağ tarafında yakaladığımız sekiz kişiyi sınır dışı ettik. Bunlar çok iyi niyetlerle buraya gelmiyorlar. Bunlar, devletimizin Suriyelilere maaş vererek kendi vatandaşımızı mağdur ettiği şeklindeki yalanları kamuoyunda yaymak suretiyle Türk-Suriyeli konusunu kaşıyarak, hatta bu yalanları yanlarında çalıştırdıkları bizim insanımıza yaydırarak bu işi yapıyorlar. Oyuna gelmeyelim. Bu konuda herkesin milli bir duruş sergilemesini istiyorum."

"Sosyal medyada kasıtlı olarak yayılmak istenen yalan haberler" konusunda da uyaran Topaca, "devletin resmi kanalları dışında yayınlanan haberlere inanılmamasını" istedi.