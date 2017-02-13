13.02.2017 15:33:43

Ankara Üniversitesi'nde ’ihraç’ protestosu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir grup, kampüs içerisinde basın açıklaması yaparak ihraçları protesto etti.

Ankara Üniversitesinin Sıhhiye'deki DTCF kampüsünde toplanan bir grup öğrenci ve akademisyen, sloganlar atarak, 686 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenler için eylem yaptı. Kampüs çıkış kapısının arkasında yapılan basın açıklamasının ardından ihraç edildiği belirtilen 2 akademisyen kampüsten çıktı. Yapılan açıklamalar sonrası öğrenci ve akademisyenler olaysız şekilde fakülte içerisine girdi.

Çevik kuvvet ekipleri basın açıklaması boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, kampüs etrafında beklemelere izin verilmedi.

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