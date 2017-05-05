06.05.2017 01:12:57

Ankara polisinden çok amaçlı operasyon

Ankara Valisi Ercan Topaca, uyuşturucu ticareti, umuma açık mekanlar ve sokak dilencilerine yönelik çok amaçlı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, 'Faaliyetler kapsamında şu ana kadar 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, aranan 42 şahıs ele geçirildi. İlerleyen saatlerde de gece 02.00-03.00'e kadar devam edecek' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ankara Valisi Ercan Topaca, uyuşturucu ticareti, umuma açık mekanlar ve sokak dilencilerine yönelik çok amaçlı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, "Faaliyetler kapsamında şu ana kadar 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, aranan 42 şahıs ele geçirildi. İlerleyen saatlerde de gece 02.00-03.00'e kadar devam edecek" dedi.Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'da gerçekleştirilen asayiş operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Ulus Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Topaca, Altındağ bölgesinde yoğunlaştırılmış bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Ankara'da Ulus, Altındağ bölgesinde bir çalışmamız var. Daha çok uyuşturucu, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, sokaklar ve daha özenle üzeride durduğumuz dilenciler Çok amaçlı bir operasyon düzenlendi. Şuan devam ediyor, ilerleyen saatlerde de devam edecek. Değişik noktalarda aramalar kontroller devam edecek. Amacımız, şehrimizin huzurunu, güvenliğini sağlamak, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan uzaklaşmasını sağlamak, bu amaçla gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin önlenmesini sağlamak" şeklinde konuştu."İhtiyaç sahibi dilencileri caydırıcı tedbirler alıyoruz"Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarında şehrin çeşitli noktalarındaki dilencilerle yönelik çalışma yaptıklarının altını çizen Topaca, "Umuma açık yerlerde, camilerde, sokaklarda çok sayıda dilenci olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmının organize olmuş kişiler tarafından özellikle getirilip bırakıldığı yönünde tespitimiz var. Özellikle onlarla da mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yaparken bunların içinde ihtiyaç sahibi varsa onların da dilencilik faaliyetlerinden vazgeçmelerini sağlayacak tedbirleri de bir taraftan planlıyoruz" ifadelerini kullandı."640 civarında görevlimiz, değişik noktalarda kontrollere devam ediyor"Yaklaşık 640 personelle çalışmaların hala devam ettiğine değinen Topaca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu akşamki çalışmaya polisten 93 ekip, 327 kişi, jandarmadan da yaklaşık 310 kişi, toplamda 640 civarında görevlimiz değişik noktalarda umuma açık mekanlarda kontrollere devam ediyor. Bugünkü faaliyet kapsamında 347 dilenci toplandı, bunlardan 81'i Suriyeli. Bunları tedbir olarak Adana Düziçi'ndeki kampa gönderdik. Bir kısmının kaydı yoktu. Kayıtlarını yaptırmak suretiyle Adana'ya yönlendirildi. Irak kökenli 50 kişi var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Onları burada tutuyoruz şimdilik. Ayrıca 216 da bizim vatandaşımız var. Bunları da Belediye'nin merkezine yönlendirdik. Kayıtlarına bakıyoruz, bunardan ihtiyaç sahibi olanlar varsa, ihtiyaçlarını karşılayarak dilencilikten vazgeçmeleri için gerekli tedbirleri alacağız."Topaca, gerçekleştirilen çalışmaların umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerindeki hijyen koşullarını denetlemek olduğunu belirterek, "Denetimlerin bir başka amacı da umuma açık mekanların hijyen açısından denetimini sağlamak. Büyükşehir Belediyesinden Tarım İl Müdürlüğünden gıda denetimi yamak üzere sunulan yiyecek ve içeceklerin standartlara uygunluğu, tazeliği veya sağlık açısından her hangi bir mahsurun olup olmadığına da özellikle bakıyoruz. Ekiplerimiz içinde Halk Sağlığı Müdürlüğünden ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden arkadaşlarımız var ki onlar da çalışanların sigorta durumları dahil olmak üzere hukuka aykırı bir durum var mı, yok mu kontrol ediyoruz" diye konuştu."Şu ana kadar 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, aranan 42 şahıs ele geçirildi"Yapılan arama çalışmalarından elde edilen sonucu aktaran Topaca, "Faaliyetler kapsamında şu ana kadar 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, aranan 42 şahıs ele geçirildi. Ayrıca denetim yapılan 15 umuma açık eğlence yeriyle ilgili değişik suçlardan ötürü idari para cezaları veya diğer kanunlarla ilgili işlemler yapılıyor. İlerleyen saatlerde de gece 02.00-03.00'e kadar devam edecek. Bu bölgenin hassasiyetin biliyoruz. Arkada hemen Hıdırlık Tepesi, Çankırı Caddesi buralarda biraz yoğunlaşma var. Özellikle burayı mercek altına aldığımız ve bundan sonra da takip etmeyi düşündüğümüz bir bölge olarak görüyoruz" ifadelerini kaydetti.