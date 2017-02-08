08.02.2017 11:02:30

Ankara milletvekili Aydın Ünal, AHİD'i ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım ve AK Parti Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın ile birlikte Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğini (AHİD) ziyaret etti. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ile görüşen Ünal, 'AHİD'le iç içeyiz, AHİD bizim derneğimizdir, çok da gururlandığım bir dernektir' dedi.

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AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım ve AK Parti Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın ile birlikte Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğini (AHİD) ziyaret etti. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ile görüşen Ünal, "AHİD'le iç içeyiz, AHİD bizim derneğimizdir, çok da gururlandığım bir dernektir" dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, memleketi Güdül'ün Belediye Başkanı Havva Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın ile birlikte Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği Genel Merkezini ziyaret etti. Ankaralı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Ünal, "Ankaralılar olarak sorunlarımız var. İki tane Ankara var, biri başkent Ankara diğeri şehir olan Ankara. Şehir olan Ankara, Başkent olan Ankara'nın gölgesinde kalıyor. Herkes Ankara deyince Başkenti anlıyor, devleti anlıyor. Aynı Ankara, Selçuklu şehri Ankara, Osmanlı şehri Ankara'dır. Ankaramızın tarihi var, kültürü var, sanatı var, yemekleri var. Bunlar hep Başkent'in gölgesinde kalıyor. Seçim zamanında da biz bunu yakından hissettik. Bir Ankaralı kimliğin, Ankaralılık şuurunun eksikliğini hissettik" diye konuştu."Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız"Ankaralının yaşadığı en büyük sorunun örgütlenme sorunu olduğunu söyleyen Ünal, "Her platformda bir örgütlenme eksikliğimiz var. Bu eksiklikleri gidermek için sivil toplum kuruluşlarına çok büyük rol düşüyor. AHİD gibi derneklerimizle, bizim de desteklerimizle bu örgütlenmenin daha da ileri gitmesini temenni ediyorum. AHİD ile ilgili elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Biz kurumsal olmasa bile AHİD'le iç içeyiz, AHİD bizim derneğimizdir, çok da gururlandığım bir dernektir" dedi."Ankara için yapılan güzel işlere de biz 'evet' diyeceğiz"Ünal'a ilgisi ve yakınlığı için teşekkür eden Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Bir Ankaralının mütevaziliğini sizler de gördük, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman desteğinizi yanımızda hissediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle Ankara'da bir sinerji yakaladık. AHİD Ankara'da bir ivme kazandı. Ankaramız için güzel düşüncelerimiz, güzel projelerimiz var. İnşallah bu proje ve düşünceleri hayata geçireceğiz. Ankara için yapılan güzel işlere de biz 'evet' diyeceğiz. Olumsuz olanları da dile getirip alternatifler sunacağız. Sizleri buralarda bizlerin yanında görmek bizleri mutlu ediyor. Size, Güdül Belediye Başkanımız Havva Hanıma ve AK Parti Güdül İlçe Başkanımız Muzaffer Yalçın'a da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.