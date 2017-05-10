10.05.2017 23:36:53

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'da adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, M.S, ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları iddia ediliyor.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla'da 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.