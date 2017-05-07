08.05.2017 11:13:58

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha adliyeye gönderildi

Muğla'da, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 3 zanlının, emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla'da 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları iddia ediliyor.

Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.