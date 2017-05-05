05.05.2017 20:12:20

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'da adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'da, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. ve B.A. tutuklandı, A.A ve N.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muğla'da 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları iddia ediliyor.