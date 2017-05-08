09.05.2017 11:26:50

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda Bursa'da yakalanan 66 kişiden 31'i daha adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Bursa'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 31'i daha adliyeye çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında Bursa'da yakalanan 66 kişiden 31'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 26 Nisan'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 35'i dün adliyeye sevk edilmiş, 28'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, birinin ifadesi de bugüne kalmıştı.