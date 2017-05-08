08.05.2017 18:29:55

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik Elazığ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli ve yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Elazığ'da gözaltına alınan 11 zanlının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili soruşturma dosyasına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde ilde FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.



