29.12.2016 12:13:15

Ankara-Konya yolundaki kazada 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Ankara-Konya yolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır kaza yaptı. Kaza nedeniyle Ankara-Konya yolu istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Ankara-Konya yolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır kaza yaptı. Kaza nedeniyle Ankara-Konya yolu istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan 63 VA 662 plakalı tırın sürücüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki tabelaya çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre ilerleyemeyen sürücüler, kontak kapatarak yolun açılmasını bekledi.Kontak kapatıp yolun açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Yarım saat olmasına rağmen halen yollar açılmadı. Konvoyunda ucu bucağı gözükmüyor. Arabayı stop ettik, bekliyoruz. Belki 1 kilometre gittim baktım ama ucu bucağı gözükmüyor" dedi.Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğin akmadığı yol, ulaşıma açılmasıyla birlikte normal seyrine döndü.