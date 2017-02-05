05.02.2017 09:38:11

Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de IŞİD operasyonu

Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen IŞİD operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da IŞİD operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 78 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ,IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

ANKARA'DA 60 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik düzenlenen operayonda ise aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

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