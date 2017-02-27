27.02.2017 18:55:59

Ankara Fuar Alanı Olağanüstü Genel Kurulu

ANKARA (İHA) â€' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda, hissedarlara, hisselerini Büyükşehir Belediyesi ile Akyurt Belediyesine devretmelerini, projenin bu şekilde yürütülmesini önerdiğini belirtti.

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ANKARA (İHA) â€" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda, hissedarlara, hisselerini Büyükşehir Belediyesi ile Akyurt Belediyesine devretmelerini, projenin bu şekilde yürütülmesini önerdiğini belirtti.Gökçek, toplantıya katılan hissedarların bu öneriyi yönetim kurullarına taşıyacaklarını, oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini belirtti.Yaklaşık 1 saat süren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na; fuar alanının inşası için kurulan şirketin hissedarlarından Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı (ANKESOB) Mehmet Yiğiner katıldı.Daha önce 3 kez yönetim kurulu toplantılarına katılmayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise bu kez de Olağanüstü Genel Kurul toplantısına da katılmadı.Gökçek'ten öneriToplantı sonrası basın mensuplarına alınan kararlara ilişkin bilgi veren Gökçek, "Bugün özellikle Ankara için son derece önem arz eden Ankara Fuar ve Kongre Alanı ile ilgili olarak arkadaşlarımızla bir araya geldik" şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hariç diğer tüm üyelerin toplantıda bulunduğunu ifade eden Gökçek, "Katılanlarla birlikte toplantımızı yaptık. Her ne kadar ASO, ATB ve TOBB daha önceden toplantıya katılmayacaklarını bildirdilerse de sağolsun lütfedip buraya geldikleri için rahatlıkla güzel bir toplantı yaptık. En azından önümüzün ne olacağını görmeye çalıştık" diye konuştu.Katılımcıların kendi yönetim kurullarında toplantı sonucunu değerlendireceklerini kaydeden Gökçek, "Bizim teklifimiz, şöyle oldu; Özellikle Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, hisseleri devralsın, yoluna devam etsin ve bu işi bitirilsin" ifadelerini kullandı.Hissedarlar pahallı bulduDiğer şirket hissedarlarının mevcut Fuar Alanı projesini pahallı bulduklarını, daha ucuz bir proje yapılmasını teklif ettiklerini dile getiren Gökçek, şunları söyledi:"Ancak, projeye büyük paralar verdik, projeyi çizdirdik, onun devam etmesini istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Akyurt Belediyesi'ne hisselerini devrederlerse bu iş bitecek. Kendi yönetimlerine danışıp, değerlendirmeler sonucunu bize bildirecekler. İnşallah değerlendirmeler müspet biter, bir netice alırız. Özeti bu."Gökçek'in açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran hissedarlardan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Yönetimleriyle görüşmenin sonucunda nasıl bir karar çıkabileceğine" ilişkin bir soruya, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum, yönetimimizde bakacağız" cevabını verdi.