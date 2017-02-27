27.02.2017 17:30:51

Ankara Fuar Alanı Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan 'Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gökçek yönetiminde toplandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan "Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş"nin Olağanüstü Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gökçek yönetiminde toplandı.Yaklaşık 1 saat süren toplantıya, Fuar alanının inşası için kurulan şirketin hissedarlarından, Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı (ANKESOB) Mehmet Yiğiner katıldı.Şirket hissedarlarından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Yönetim Kurulu'na ihtarname göndererek, toplantıya katılmayacağını bildirdi. ATO Başkanı Baran ile ATB Başkanı Yavuz ise bulunamayacaklarına dair Şirket yönetimine ihtarname göndermelerine rağmen katıldılar. İhtarnamelerde, "2017 yılı olağanüstü genel kurul toplantısına katılmayacağımızı ve kalan sermayeye taahhüt borcumuzu da anılan tarihte ifa etmeyeceğimizin bildirimi." ifadeleri yer aldı.Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için kurulan Şirket'in ortaklarından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz 3 kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayınca, Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınmıştı.Büyükşehir'den 10 milyon 500 bin tl'lik harfiyat çalışmasıAkyurt'ta, Havalimanı yakınında, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun katılımıyla 26 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan dev fuar alanında, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk aşamada 10 milyon 500 bin TL'lik harcamayla, 700 bin metreküp hafriyat çalışması yapılmıştıOrtakların hisse oranlarıAnkara'ya dev bir Fuar alanını ve kongre Merkezi inşa etmek üzere kurulan "Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş"nin hissedarlık yapısı da şöyle:Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 24, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)yüzde 24, Ankara Ticaret Odası (ATO) yüzde 20, Ankara Sanayi Odası (ASO) yüzde 20, Ankara Ticaret Borsası (ATB) yüzde 5, Akyurt Belediyesi yüzde 5, Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yüzde 2