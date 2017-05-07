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Ankara'daki Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın Çorum'a getirilmesi için çalışma başlatıldı
07.05.2017 13:47:18

Ankara'daki Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın Çorum'a getirilmesi için çalışma başlatıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ankara'da uzun yıllar kentin amblemi olarak da kullanılan Sıhhiye'deki Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın Çorum'a getirilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ankara'da uzun yıllar kentin amblemi olarak da kullanılan Sıhhiye'deki Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın Çorum'a getirilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

Hititler'e ait tüm simgelerin, sembollerin, tarihi nitelikteki tüm bilgi ve belgelerin Çorum'da olması gerektiğini vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Bunun için de en uygun yer Boğazkale, Alacahöyük ve Şapinuva'dır. Bir defa Boğazkale ve Ortaköy isminin değişmesi gerekiyor. Literatüre uygun olarak Boğazkale isminin Hattuşa, Ortaköy isminin ise Şapinuva olarak değişmesi gerekiyor. İlk adımın bu olması lazım" dedi.

Anadolu Medeniyetler Müzesindeki her üç eserden bir tanesinin Hititler'e ait olduğunu, bu eserlerin de ne pahasına olursa olsun Çorum'a getirilip sergilenmesi gerektiğini ifade eden Uslu, "O eserleri görmek isteyenlerin Ankara'ya gidip eserleri gördükten sonra dönmek yerine burada konaklaması gerekir. Bunun için de girişimlere başlayacağız. Almanya'nın 96 yıl önce Türkiye'den kaçırdığı sfenksin getirilmesi nedeniyle övünüyoruz. Dış ülkelerdeki Türkiye'ye ait eserlerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini biliyoruz. Kültür Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin bazı çabalarının olduğunu görüyoruz. Böyle olunca niye peki dış ülkelerdeki eserler Türkiye'ye gelmeli de Türkiye'deki eserler yerinde sergilenmemeli mi sorusu ortaya çıkıyor. Bu nedenle bütün medeniyetimizi simgeleyen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesini doğru buluyoruz. Çiçek nasıl dalında güzelse, tarihi eserlerin de yerinde değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz" diye konuştu.

Hitit Güneş Kursu'nun Hititler'e ait simgelerden birisi olduğunu anlatan Uslu, "Ankara Sıhhiye Meydanı'nda anıt olarak sergileniyor. Bu gibi eserlerin kopya edilmek suretiyle kullanılması amacının ötesinde yerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ankara'daki Sıhhiye Meydanı'nda bulunan Hitit Güneş Kursu'nun mutlaka yerinde, Hititler'in yaşadığı topraklar olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette biz ced arayışında değiliz. Ceddimiz belli ama Hititler de hem Anadolu'nun hem de Çorum'un gerçeğidir. Dolayısıyla ilk yazılı barış anlaşmasını yapmak suretiyle, ilk kez kadın haklarını tanımış olması suretiyle, Çorum'da çok dilli, çok kültürlü bir hoşgörü kültürünün oluşmasına katkı sağlamış olması nedeniyle Hititler'in önemli bir Türkiye gerçeği olduğunu biliyoruz. Herkesin böyle bilmesi açısından da Hititler'e ait eserlerin Çorum'da sergilenmesi, görmek isteyenlerin de bu kadim şehre gelmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.
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