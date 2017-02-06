06.02.2017 17:31:00

Ankara'daki Afyonlular kahvaltıda bir araya geldi

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından, Ankara'da organize edilen etkinlik ile hemşehriler bir araya geldi.

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Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından, Ankara'da organize edilen etkinlik ile hemşehriler bir araya geldi.Ankara'da yaşayan Afyonkarahisarlılar, geleneksel olarak yapmayı planladıkları değerlendirme ve istişare kahvaltısında bir araya geldi. Etkinlik tadilatı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan dernek binasında yapıldı. Etkinlikte konuklara Afyon'dan özel olarak getirtilen bükme, ağzı açık, katmer ve kaymak gibi yöresel yiyeceklerin ikram edildiği belirtildi. Programda bir konuşma yapan Dernek genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yıllardır özlemini çektiğimiz ve geçtiğimiz yıl dünya kadınlar gününde mülkiyeti derneğimizin tüzel kişiliğine ait olan bu yeri aldığımızda ilk yaptığımız iş, büyüklerimizle ve konuya vakıf değerli hemşehrilerimizle istişare toplantıları yapmak oldu. Nasip olursa önümüzdeki günlerde sayın bakanımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız ve siz değerli hemşehrilerimizin katılımıyla resmi açılışımızı yapacağız. Resmi açılışımız sonrası Egem Platformu'nda yeni bir misyonu da üstlenmiş olacağız. 2017 yılı Egem Platformu Dönem Başkanlığı derneğimizde olacak. Dolayısıyla '10. Ege Günleri' Türkiye tanıtım ve etkinliklerini biz üstlenerek gerçekleştireceğiz" dedi.