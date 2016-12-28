29.12.2016 05:55:49

Ankara'da yoğun kar yağışı

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar etkisini yoğun şekilde sürdürdü...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Başkentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehir genelinde etkili oldu.

Ankara genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak devam etti. Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araçlar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

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