22.02.2017 18:55:06

Ankara'da yeni üniversite kuruluyor

Ankara'da 'Ostim Teknik Üniversitesi' adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun gündeminde bulunan yeni üniversite kurulmasına ilişkin tasarı, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulacak üniversite, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri enstitülerinden oluşacak.