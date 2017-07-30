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Ankara'da silahlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı
30.07.2017 09:29:12

Ankara'da silahlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı

iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.


Olay, saat 02.30 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Köşk Mahallesi Üçoğul Sokak üzerindeki bir parkta oturan arkadaş grubu ile parka daha sonradan gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların da devreye girmesiyle mahalle ortasında şiddetli bir çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada Hakan ve Erdoğan ismindeki 2 kuzen ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Silah sesleriyle sarsılan mahalle sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin mahalleye girmesiyle çatışmaya son veren şahıslar, mahallenin ara sokaklarına kaçtı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın taraflarını yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, mahallenin ara sokaklarını didik didik aradı. Binaların arasında yakalanan şahıslar, kelepçelenerek gözaltına alındı. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü tanıklarından olayla ilgili bilgi aldı. Silah seslerine uyanarak olay yerinde gelen mahalleli, gergin bir gece geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çatışmaya ilişkin delilleri topladı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

(Caner Ünver / İHA)


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