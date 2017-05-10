10.05.2017 16:12:27

Ankara'da 'Sanata Engel Yok' sergisi açıldı

Ankara Güvenpark Sanat Galerisi, 'Engelliler Haftası'nda engelli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı 'Sanata Engel Yok' sergisine ev sahipliği yaptı.

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Ankara Güvenpark Sanat Galerisi, "Engelliler Haftası"nda engelli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı "Sanata Engel Yok" sergisine ev sahipliği yaptı."Engelliler Haftası"nda düzenlenen "Sanata Engel Yok" sergisinde, Özel Eğitim Meslek Liseleri ile Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerine devam eden öğrenciler tarafından yapılan 160'a yakın eser sergilendi. Sanat galerisini gezen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, "Bugün önemli bir gün, engelli öğrencilerimizin özgün çalışmalarını gördük. El emeği, göz nuru eserler. Ben çok gurur duydum" dedi.Sergi, 16 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.