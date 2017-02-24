25.02.2017 08:32:58

Ankara'da park halindeki 4 araç yandı

Ankara'da icralık araçların bulunduğu otoparkta bulunan 4 aracın yanması, akıllara kundaklama şüphesini getirdi

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Ankara'da icralık araçların bulunduğu otoparkta bulunan 4 aracın yanması, akıllara kundaklama şüphesini getirdi.Olay, saat 02.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anafartalar Mahallesi Tunç Caddesi üzerinde, içerisinde icralık araçların bulunduğu otoparktaki plakasız minibüs, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının hızla büyümesi üzerine, alevler minibüsün yanında bulunan 54 ZN 443, 06 FU 7490 ve 06 DVH 30 plakalı otomobillere sirayet etti. Araçlardan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, hızla alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altında alındı. İtfaiye ekiplerinin rahat çalışması için çevrede önlem alan polis ekipleri, bir yandan da olayın görgü tanıklarından bilgi aldı. 3 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi."TİNERCİLERİN YAPTIĞINI TAHMİN EDİYORUM"Madde bağımlısı şahısların otoparktaki araçların içine girdiğini söyleyen komşu işletmenin bekçisi, "Benim gördüğüm kadarıyla yangın minibüste başladı, ondan da diğerler araçlara sıçradı. Tinercilerin yaptığını tahmin ediyorum. Çünkü bunun içine sürekli girip çıkıyorlardı. Olay anında ben içeride bekliyordum. Sonra alevleri görünce itfaiyeye haber verdik. Kısa sürede söndürdüler yangını" şeklinde konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Caner Ünver - Onur Emre Durak / İHA)