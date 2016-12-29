29.12.2016 23:19:39

Ankara'da okullar yarın da tatil

Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı

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Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ankara ilimiz genelinde 29 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinden sonra tekrar başlayacak kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği, kar yağışı neticesinde de bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.Bu değerlendirmeler ışığında, yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla, ilimiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 30.12.2016 Cuma günü de eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.