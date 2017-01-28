29.01.2017 13:01:54

Ankara'da metruk binada yangın

Ankara'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Ankara'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, saat 12.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1666 sokaktaki metruk bir binada yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak yangına müdahale etti. Yanan binada şahısların olma ihtimaline karşı olay yerinde ambulans hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü.Yangının madde bağımlısı kişiler tarafından çıkarıldığını değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.