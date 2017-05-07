07.05.2017 23:41:16

Ankara'da maden kazası: 1 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kömür ocağında göçük meydana geldi, 1 kişi öldü

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kömür ocağında göçük meydana geldi, 1 kişi öldü.Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan Park Termik'te kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür çıkarmak için madene inen Serkan Kaya (22), göçük altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Doğukan Can Yüksel/İHA)