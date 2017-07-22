22.07.2017 10:42:51

Ankara'da korkutan yangın

Ankara'da 10 katlı binanın en alt katında bulunan lastikçi dükkanında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 10 katlı bir binanın giriş katındaki lastikçi dükkanının tente kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tentedeki eski lastikleri tutuşturmasıyla yangın büyüdü. Rüzgarla birlikte yayılan alevler, dükkanın üzerindeki dairelere de sıçradı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan itfaiye erleri, hızla daireleri tahliye etti. Bir yandan da alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Binadan tahliye edilen apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını telaşlı gözlerle izledi. İtfaiye erlerinin meşakkatli çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.



Yangın esnasında binanın arka cephesindeki düğün salonunda olduğunu söyleyen Berat Doğan, "Biz düğündeydik. Buraya geldiğimizde dükkanın üst kısmı yanıyordu. Alevler yayılınca evlere de sıçradı. İtfaiyeye haber verdik hemen. Dairelerin içinden alevler çıkmaya başladı. Ambulanslar geldi ama yaralı çıkmadı henüz" diye konuştu.