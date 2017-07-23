23.07.2017 18:57:14

Ankara'da Gülmen ve Özakça eyleminde 47 gözaltı

Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için eylem yapan gruba TOMA ve biber gazı ile müdahale eden polis ekipleri, şu ana kadar 47 eylemciyi gözaltına aldı.



Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için Başkent'te eylem yapan gruba polis müdahalede bulundu. Eylemin kanunsuz olduğunu anons eden polis ekipleri, eylemcilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak Yüksel Caadesi'nde toplanan gruba TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan olaylar neticesinde şu ana kadar 22'si kadın olmak üzere toplam 47 kişi gözaltına alındı.



(Abdullah Sarıca - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)