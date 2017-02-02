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02.02.2017 11:06:28
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
IHAAW111345-ASA/02-02-2017 - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 02.02.2017 11:13:45 TSI NNNN
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