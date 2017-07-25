25.07.2017 09:01:39

Ankara'da FETÖ soruşturması: 81 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bylock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında; KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Alınan karar kapsamında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.