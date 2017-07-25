25.07.2017 21:46:33

Ankara'da eğlence kulübünde çıkan yangın korkuttu

Başkent'te mühürlü olan bir eğlence kulübünde çıkan yangın sonucu yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde mühürlü olan eğlence kulübünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Mühürlü olan eğlence kulübünün kapısını kıran itfaiye erleri yoğun duman içerisinde yangına müdahale etti. Eğlence kulübünün yanında bulunan otel çalışanları ile müşterileri tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaş, itfaiye erleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



İçeride bulunan yoğun dumandan dolayı zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.