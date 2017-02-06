06.02.2017 10:25:36

Ankara'da darbe girişimine ilişkin ilk dava başladı

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 15 Temmuz gecesi Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında yaşananlar davada ele alınacak.

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Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 15 Temmuz gecesi Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında yaşananlar davada ele alınacak.15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 27 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara Batı Adliyesi'nde bulunan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, TBMM'yi ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.Şubat ayı içerisinde toplamda 5 davanın görüşülmesi bekleniyor. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında açılan dava 20 Şubat'ta görülecek. Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı General Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine yönelik dava ise 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.