03.03.2017 17:01:55

Ankara'da 2 bin gram esrar maddesi ve toplam 137 gram taş kokain maddesi ele geçirildi

Ankara Valiliği, polis ekiplerinin Kahramankazan'da bir aracın stepne içerisinde gizlenmiş vaziyette 2 bin gram esrar maddesi ve toplam 137 gram taş kokain maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

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Ankara Valiliği, polis ekiplerinin Kahramankazan'da bir aracın stepne içerisinde gizlenmiş vaziyette 2 bin gram esrar maddesi ve toplam 137 gram taş kokain maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu arama köpeği ile yapılan kontroller esnasında durdurulan bir aracın stepne içerisinde gizlenmiş vaziyette 2 bin gram esrar maddesi ve toplam 137 gram taş kokain maddesi ele geçirildiği bildirildi. Araç içerisindeki şüpheli şahıs K.D'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiğini ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını ifade edildi.Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açkılamada şu bilgilere yer verildi:"Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul ilinden ilimize uyuşturucu madde getirilmesiyle ilgili olarak şahıslar ve araçlar üzerinde 28 Şubat 2016 Salı günü yapılan çalışmalarda saat 10.00 sularında Kahramankazan ilçemizdeki uygulama noktasında bir araç durdurulmuştur. Uyuşturucu arama köpeği ile yapılan kontrollerde, durdurulan aracın bagaj kısmında stepne içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin gram esrar maddesi ve toplam 137 gram taş kokain maddesi ele geçirilmiştir.1 Mart 2017 Çarşamba günü Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli K. D. sevk edildiği Hâkimlikçe tutuklanmıştır. "