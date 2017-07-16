16.07.2017 09:06:17

Ankara'da 15 Temmuz coşkusu

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birinci yılı kutlamalarında, coşkulu anlar yaşandı.

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği, darbe girişiminin birinci yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında sokaklara akın eden Ankaralılar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Akşam saatlerinde Ankara'nın dört bir yanından sokaklara dökülen vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla, meşalelerle ve söyledikleri marşlarla Kızılay'ı bayram yerine çevirdi.



Coşkulu bir şekilde 15 Temmuz zaferinin birinci yılını kutlayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarını attı. Vatandaşların coşkusuna ortak olmak içim meydana gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, miting otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. Gökçek'in konuşmasının ardından meydandaki coşku bir kat daha artarken, vatandaşlar meydanda dev Türk bayrağı açtı. Vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini tek tek sayarak hatırladı ve tüm şehitlerin ruhları için Fatiha okudu.