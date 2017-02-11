12.02.2017 11:57:38

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Sipahi'den uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, kış aylarında daha çok görülen ev ve iş yeri yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, kış aylarında daha çok görülen ev ve iş yeri yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.Sipahi, soğuk kış günlerinde daha çok kullanılan soba, ocak ve elektrikli ısıtıcıların çok sayıda yangına neden olduğunu belirterek, yatmadan ve dışarı çıkmadan önce sobaların mutlaka söndürülmesi gerektiğini vurguladı. Elektrikli ısıtıcıların sürekli olarak prizde takılı tutulmamasını öneren Sipahi, ısıtıcıların kolay tutuşabilecek eşyalardan uzak yerlere konulmasını istedi. Yangınların çıkışında tedbirsizlik ve ihmalin ana unsur olduğunu vurgulayan Sipahi, soba ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanılmasının yangınların çıkmasında çok önemli bir etken olduğunu söyledi. Sipahi, ocak, soba ve elektrikli ısıtıcıların perde, yatak, koltuk, dolap gibi kolay tutuşabilecek eşyalardan uzak yerlere konulması gerektiğini belirtti. Hasta, yaşlı, zihinsel özürlü ve çocukların evde yalnız kalmalarının da kesinlikle uygun olmadığını bildiren Sipahi, yanan sobanın, prize takılı elektrikli ısıtıcının, söndürülmemiş ocağın çocuklar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.Sipahi, konut, iş yeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini de ifade ederek, şunları söyledi:"Gece yatarken veya kısa süre için olsa bile evden ayrılırken sobaları söndürün ve sönmesini bekleyin, elektrikli ısıtıcıları prizden çekin, ocakları kapatın. Yangını meydana getiren unsurların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması yangınla mücadelede en etkin yöntemdir. Yangın söndürme tüpü bulundurun ve gerekli bakımlarını zamanında mutlaka yaptırın."