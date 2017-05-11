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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Malatya'da imza gününe katıldı
11.05.2017 21:20:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek Malatya'da imza gününe katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Sol Siyaset FETÖ İlişkileri' adlı kitabının imza günü için geldiği Malatya'da 15 Temmuz'u anlatan bir söyleşiye de katıldı. Gökçek, '15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Sol Siyaset FETÖ İlişkileri' adlı kitabının imza günü için geldiği Malatya'da 15 Temmuz'u anlatan bir söyleşiye de katıldı. Gökçek, "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın konuğu 'Sol Siyaset FETÖ İlişkileri' adlı kitabı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Kitap fuarını gezen Gökçek, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Kitabının çıktığı yayınevinin standında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Gökçek, "CHP'liler bile CHP uzmanı olduğumu kabul ediyor. Hatta CHP milletvekilleri bazıları zaman zaman bana takılır 'Başkan bizim partide şu durum nasıl olacak' diye sorarlar. Bu kitabı yazdıktan sonra ne mahkemeye verebildiler ne toplatabildiler. Niye, çünkü yazılanların hepsi doğru. Bu kitabı mahkemeye verselerdi mahkeme burada yazanların doğru olduğunu tescil edecekti. Yazılanların hepsi ispatlıdır, ispatsız tek kelime yoktur" diye konuştu.

Bir gazetecinin CHP'de kurultay olacağını ve bundan sonrası için ne olacağını sorması üzerine ise Gökçek, "Hayırlısı ile parçalanır" cevabını verdi. Geçenlerde Twitter hesabından takipçilerine CHP'nin kaç parça olabileceğini sorduğunu ifade eden Gökçek, bunun karşılığında ise ankete katılanların yüzde 75'inin paramparça cevabını verdiğini ifade etti.

Gökçek, daha sonra 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen söyleşiye katıldı. 15 Temmuz şehitlerini anma çadırında gerçekleşen söyleşinin açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu yıl düzenledikleri fuarın dolu dolu geçtiğini belirtti. 300'ün üzerinde yazarın katıldığı fuarda 370 yayınevinin yer aldığını belirten Çakır, ayrıca 120 okulda da yazarların söyleşi düzenlediğini söyledi.

Daha sonra söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görsellerle birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anlattı. "Biz Ankara'da darbe girişimini değişik yaşadık" diyen Gökçek, "Ankara'da tamı tamına 12 ayrı noktada resmen savaş vardı. Ve ciddi bir mücadele yürüttük" dedi.

FETÖ'nün darbeden önce kendi yayın organlarında reklamlar aracılığı ile aslında darbeyi haber verdiğini belirten Gökçek, "Tabi bu mücadele başlarken bazı şeyleri fark etmemişiz, anlamamışız. FETÖ'cüler çok önceden mesaj vermişler hem de kendi kanallarında reklamlarla mesaj vermişler" diye konuştu.

Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerlerin katlettiği şehitlerin görüntülerini paylaşan Gökçek, "Sizin normal şartlar içerisinde dışarıdan duyduğunuz 15 Temmuz ile biraz sonra göreceğiniz 15 Temmuz arasında dağlar kadar fark göreceksiniz. Ondan dolayı FETÖ'cülere olan kinimizin ne anlama geldiğini çok daha iyi anlayacaksınız" dedi.

Gökçek, CHP'li Deniz Baykal'ın dün akşam bir televizyon programında 'Bu kadar adamı içeri atıyorsunuz ne gerek var' sözünü de hatırlatarak, "Bunlar can değil mi?" diye sordu. Askere karşı sivilin galip geldiği 15 Temmuz'un gerçek bir halk destanı olduğunu söyleyen Gökçek, "15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizden sonra gelen nesillere de unutturmayacağız. Çünkü bu FETÖ temizliği bugün yarın, üç günde bitecek temizlik değil. Bu kötü görüntüleri devamlı hafızalarda tutmamız lazım ki bunların ne kadar hain insanlar olduğunu bu millet bilsin, bunu da bildikten sonra çocuklarını ona göre yetiştirsin" dedi.

Gökçek sunumunun ardından kitabını hayranları için imzaladı. Programa AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya eski Valilerinden Ulvi Saran, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ile vatandaşlar katıldı.
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