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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil:
13.02.2017 15:16:50

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil, 'İş Hukuku' alanında iyi gelişmeler olduğunu kaydederek, 'Zorunlu arabuluculuk İş Hukukuna eklendiğinde daha farklı bir aşamaya geçeceğiz. İş davalarının yüzde 95'inin işçi tarafından açıldığı düşünüldüğünde işçi önce kendisi ya da vekili aracılığıyla arabuluculuk merkezine gidecek' dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil, "İş Hukuku" alanında iyi gelişmeler olduğunu kaydederek, "Zorunlu arabuluculuk İş Hukukuna eklendiğinde daha farklı bir aşamaya geçeceğiz. İş davalarının yüzde 95'inin işçi tarafından açıldığı düşünüldüğünde işçi önce kendisi ya da vekili aracılığıyla arabuluculuk merkezine gidecek" dedi.

Adalet Akademisi ve Afyonkarahisar Barosu tarafından düzenlenen "İş Hukuku ve İş Davalarında Karşılaşılan Problemler" konulu eğitim semineri termal bir otelde gerçekleştirildi.

Seminerde konuşan Çil, "İş Hukuku popüler bir alan. Afyonkarahisar'ın bu alanda ki hacmi de fena değil. Türkiye de 13 milyon civarında kayıtlı işçi var. Yüzde 7'ler seviyesinde de kayıt dışı çalışan olduğunu düşünürsek üstü örtülü, gizli 20 milyona varan bir istihdam var. Yapılacak toplam değerlendirmede aileleriyle birlikte 80 milyona hitap edebilen bir alan. Hemen her kişinin ailesinde bir ya da birçok işçi olabiliyor. Bence İş Hukuku ile uğraşmak keyifli. Bu alanda 18 yıl Yargıtay'da çalıştım. Büyük keyif aldım. Şimdi de 2016 yılının Mayıs ayından itibaren yeni kurulan İstinaf Mahkemelerinde görev aldım. İş Hukuku alanında iyi gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Zorunlu Arabuluculuk İş Hukukuna eklendiğinde daha farklı bir aşamaya geçeceğiz. Bu arabuluculuk devreye girdiğinde dava şartı olarak öncelikle dava açmadan önce kişinin bu yola girmesi gerekiyor. İş davalarının yüzde 95'nin işçi tarafından açıldığı düşünüldüğünde işçi önce kendisi ya da vekili aracılığıyla Arabuluculuk Merkezine gidecek. Bunu taslak belirtiyor. Eğer böyle bir merkez yoksa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacak" ifadelerini kullandı.

"İş hukuku Türkiye'de davaların çok önemli bir kısmını oluşturuyor"

Eğitim seminerini değerlendiren Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin ise şunları söyledi:

"Hukuk hayatın bir parçası. Hayat da stabil değil, tek düze gitmiyor, gelişiyor. Hayat birçok gelişim ve değişime sahne oluyor. Hukuk da bu değişimi karşılamak için kendisini yeniliyor. Eğer olayların arkasında kalırsa hukuk dinamizmini kaybediyor. Şu anda hukuk bir parça hayatın önünde gidiyor. Çünkü bu alanda çok hızlı değişimler var. Meslek içi eğitimlerle çok hızlı gelişen hukuka hukukçuların ayak uydurmasına katkı sunuluyor. İş Hukuku üzerine düzenlediğimiz eğitim semineri önemli. İş Hukuku en sık değişime uğrayan alan. İş hukuku Türkiye'de davaların çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Daha önce İstinaf Mahkemeleri kurulmadan önce üç tane hukuk dairesi iş davalarının temyiz incelemelerine bakıyordu. Bunların aralarındaki ihtilaflar nedeniyle sürekli bir değişim vardı. Sürekli bir içtihat farklılıklarından kaynaklanan uygulama problemleri vardı."
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