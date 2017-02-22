22.02.2017 11:53:37

Ankara Adliyesi önünde '28 Şubat' eylemi

28 Şubat Platformu üyeleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davası öncesinde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

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28 Şubat Platformu üyeleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davası öncesinde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.28 Şubat Platformu üyeleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davası öncesinde Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Platform Sözcüsü Öcal, 28 Şubat'ta sadece siyasi iradenin değil, ekonomik, kültürel, sosyal varlığın hedef alındığını, insan hakları, özgürlükler, inanç ve medeniyet değerlerinin yok edilmek istendiğini belirterek, "Ne yazık ki yaşadığımız darbelerin hesabı gereğince sorulmadığı ve hain darbeciler cezalandırılmadığı için 15 Temmuz'da yeni bir hain darbe ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da gördüğümüz darbe ve işgal girişimi, içerideki hain işbirlikçiler ile emperyalistlerin doğrudan doğruya bu millete yaptığı açık düşmanlığın tezahürüdür. Bu vesayetçi kuşatmada milletin bağrından çıkan ordumuzun kullanılmış olması üzücüdür" dedi.Öcal, "28 Şubat darbesini bugün 40 yaşının üstündekiler ancak hatırlamaktadır. Toplumun hemen hemen yarısı yaşadığımız bu hain darbeden habersizdir. Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz'da yeniden darbe ile yüz yüze geldik. Yeni bir darbe ile yüzleşmemek için, devlet ve ordu içinde hain yapılanmalara artık izin vermeyecek, millet olarak adım adım takip edeceğiz. Bütün bu süreçlerden sonra edindiğimiz tecrübe ve bilinçle bugün de aynı duygularla haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz; bu millete hainlik ve düşmanlık yapanlar başaramadınız, başaramayacaksınız. Darbeleri unutmadık, hiçbir zaman da unutturmayacağız. Hesabını her zaman ve her zeminde soracağız" diye konuştu.Grup, "Geciken adalet adalet değildir" ve "Başörtüsüne uzanan elleri unutmadık" yazılı pankartlar taşıdı.