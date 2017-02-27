27.02.2017 15:56:26

Anız yangınını itfaiye söndürdü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.Edinilen bilgiye göre, Tosya'ya bağlı Yukarı Kayı Köyünde bulunan boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa süre içerisinde etrafa yayılan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince anız yangını kontrol altına alınırken, çevrede de yoğun bir duman kütlesi oluştu.Yetkililer, özellikle çeltik tarlalarının temizliği konusunda anız yangınlarının çoğalacağını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.